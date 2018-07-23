Пулеметы, автоматы, гранатометы: ФСБ закрыла нелегальный канал поставок оружия из ЕС

В России пресечена нелегальная деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к организации канала поставок огнестрельного оружия из стран Евросоюза. Операция проводилась ФСБ совместно с органами МВД России и Росгвардии. В числе задержанных – жители Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, сообщает на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что в местах проживания преступников изъято «380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства – 25 пулеметов, 30 автоматов, 70 пистолетов-пулеметов, 94 карабинов, винтовок и ружей, 158 пистолетов и револьверов, два противотанковых ружья. Кроме того, обнаружены «45 мм пехотный миномет, станковый автоматический гранатомет «АГС-17», самодельное взрывное устройство, 15 ручных осколочных гранат, более 4500 патронов различного калибра, приспособления для бесшумной стрельбы, большое количество основных частей и комплектующих к огнестрельному оружию».

В результате спецоперации закрыты две подпольных мастерских по модернизации огнестрельного оружия и изготовлению боеприпасов.

«Члены преступной группы задержаны. Проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия», – говорится в сообщении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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