Гидрометцентр: В Москву скоро вернется жара

В московском регионе наступает период, когда норма средней суточной температуры достигнет своего максимума. Согласно прогнозу Гидрометцентра, солнце начнет припекать ориентировочно со среды, благодаря антициклону из районов Ирана и Аравийского полуострова.

В среду и четверг, 25 и 26 июля, в Москве еще может пройти небольшой дождь, но ветер развернется на юго-восточный. После очень теплых ночей, когда температура не опустится ниже 18…20° в городе и 15…20° по области, днем воздух прогреется до 27…29° в столице и 25…30° в Подмосковье.

В пятницу и субботу, 27 и 28 июля, осадки не прогнозируются, и станет еще жарче: ночами ожидается до 17…22°, днем 27…32°. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 6°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.07.18

«Большая двадцатка» назвала важнейшие риски для мировой экономики. / Кремль возьмет под контроль в соцсетях всплески недовольства работой чиновников. / ЧП в Подмосковье: пропавшая девочка найдена мертвой в спортивной сумке. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»