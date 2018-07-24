Умер один из советников Путина

Сегодня после продолжительной болезни на 87-м году жизни скончался сопредседатель Ассоциации юристов России, советник президента РФ Вениамин Яковлев. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Ассоциации юристов России.

Церемония прощания намечена на четверг, 26 июля, в 11:00 в ритуальном зале Центральной клинической больницы управления делами президента РФ.

Яковлев – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный юрист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» – был одним из инициаторов создания Ассоциации юристов России. Свою профессиональную деятельность он начал в 1953 году – преподавателем Якутской юридической школы, которую возглавил в 1954 году.

В 1989 году был директором ВНИИ советского государственного строительства и законодательства. С 1989 по 1991 год – министр юстиции СССР, одновременно с 1990 по 1991 год являлся главным государственным арбитром СССР и председателем Высшего Арбитражного Суда СССР.

В конце 1991 года Яковлев занял должность государственного советника по правовой политике при президенте СССР. В апреле 1992 года возглавил Высший Арбитражный Суд РФ. С 31 января 2005 года до последних дней жизни был советником президента РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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