Гендиректор НПО имени Лавочкина задержан по делу о мошенничестве

Гендиректор НПО имени Лавочкина Сергей Лемешевский, ставший фигурантом уголовного дела о мошенничестве, задержан. Следственные органы уже проинформировали об этом Роскосмос. Новость подтвердил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

«Мы подтверждаем информацию о задержании Лемешевского», – заявил он РИА «Новости».

Лемешевскому грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал «Новый День», ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Лемешевского и руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерины Аверьяновой. Речь идет мошенничестве – хищении в особо крупном размере денежных средств «путем оплаты фиктивно оказанных юридических услуг адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на сумму 330 млн рублей.

Сообщалось, что Лемешевский подал в отставку со 2 августа, а и.о. руководителя НПО назначен заместитель гендиректора по безопасности Харун Карчаев.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 26.07.18

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