Хищения в Роскосмосе: обвинения предъявлены, один фигурант – в бегах

Руководителям НПО имени Лавочкина – гендиректору и депутату Мособлдумы Сергею Лемешевскому и главе дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой предъявлены официальные обвинения в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Третий фигурант – адвокат Игорь Третьяков скрылся от следствия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.
Руководителям НПО имени Лавочкина вменяется хищение средств госпорпорации «Роскосмос». По данным следствия, Лемешевский, Аверьянова и Третьяков заключали фиктивные договоры с «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО. В итоге общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила около 330 млн рублей.
Накануне были проведены масштабные следственные мероприятия на территории Московского и Челябинского региона и собрана «неопровержимая доказательная база подтверждающая причастность к совершенному преступлению», отметили в СКР.
Между тем, адвокат Третьяков, скрывшийся от следствия, объявлен в федеральный розыск.
На ближайшем судебном заседании будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения обвиняемым – заключение под стражу.
Москва, служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 26.07.18
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