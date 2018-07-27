Ученые скрывают правду о Земле, инопланетянах и лунной экспедиции

Многие жители России уверены в присутствии на Земле инопланетян, подвергают сомнению высадку американцев на Луну и в целом теряют доверие к науке, а некоторые считают, что наша планета плоская. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Как следует из результатов опроса, большинство граждан РФ (59%) уверены, что ученые скрывают правду. Примечательно, что ранее показатель доверия к работникам науки был выше и колебался с 2010 по 2017 года в пределах 66-79%, а самые недоверчивыми чаще оказываются люди, не окончившие школу.

Социологи отмечают, что в существование инопланетян верят 45% респондентов. Среди них 27% полагают, что они скрываются от землян, еще 18% считают, что власти утаивают данные о пришельцах. В то же время 42% убеждены, что представители внеземных цивилизаций не посещают Землю или их не существует.

Кроме того, большинство россиян уверены, что правительство США фальсифицировало документальные материалы экспедиции на Луну – никакой высадки в 1969 году не было. Об этом чаще говорят люди со средним образованием (65%). Другое мнение – у 24% опрошенных.

Порядка 3% респондентов считают, что на самом деле Земля – плоская, а ученые «намеренно вводят всех в заблуждение».

Опрос ВЦИОМ был проведен среди 2000 респондентов в разных регионах России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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