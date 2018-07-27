Тревожные выходные: в 71 регионе России прогнозируется повышенная опасность лестных пожаров

В предстоящие выходные дни, 28 и 29 июля, в 71 регионе России прогнозируются средний, высокий и местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах из-за погодных условий. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба «Авиалесоохраны».

«При наличии среднего (желтый), высокого (оранжевый), чрезвычайного (красный) классов пожарной опасности пожары могут возникать даже от незначительных источников огня. Риск возникновения пожаров повышается в связи с ростом рекреационной нагрузки на природные территории в выходные дни», – подчеркнули в службе.

На Дальнем востоке средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды ожидаются в Якутии и Камчатском крае. В Сибири вероятность ЧП наиболее высокая Красноярском, Забайкальском краях, Томской области, а также Омской и Новосибирской областях и Бурятии.

На Урале критическая ситуация возможна в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также Тюменской и Свердловской областях.

В Поволжье наибольшие опасения «Авиалесоохраны» вызывают Пермский край, на юге – Дагестан, Калмыкия и Астраханская область.

На территории Северо-Западного федерального округа средний, высокий, местами чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах по условиям погоды прогнозируются в Мурманской и Архангельской областях, а также в Коми и Карелии.

В Центральной России самый неблагоприятный прогноз касается Курской и Костромской областей.

Стоит отметить, что в настоящее время режим ЧС введен в четырех регионах – на всей территории Мурманской области, Якутии, Красноярского края, а также в одном муниципальном районе Ямало-Ненецкого автономного округа (Приуральский район).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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