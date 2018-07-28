Жара в Москве: МЧС предупреждает об опасности

Московский главк МЧС выступил с экстренным предупреждением об опасной жаре в российской столице. Как говорится в сообщении ведомства, днём 28 июля в Москве сегодня воздух может прогреться до 30..32°.

«В связи с прогнозируемыми явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными: избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», – советует МЧС.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в выходные в столичном регионе сохранится жаркая погода, но местами не обойдется без дождей. Вплоть до вескресенья значения средней суточной температуры воздуха превысят норму на 4-5°. Ночами ожидается до 22°, днем – до 31-32°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.07.18

Визовый коллапс откладывается: скандальный законопроект отозван. / Субсидии на оплату услуг ЖКХ станет получить легче: правительство РФ утвердило новые правила. / КПРФ обещает заново инициировать «пенсионный референдум». Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»