В московском регионе объявлено штормовое предупреждение

В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение в связи с приближающимся ненастьем. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, в столичном регионе с 16:00 до 22:00 ожидаются сильный дождь, грозы с порывистым ветром до 15-20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют соблюдать повышенную бдительность во время непогоды. «Управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП», – говорится в сообщении.

Спасатели также предупредили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов.

При сильном ветре и граде по возможности лучше переждите непогоду в капитальном строении. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», – рекомендует МЧС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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