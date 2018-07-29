С пополнением: Путин пообещал Военно-морскому флоту 12 новых кораблей

Сегодня президент РФ Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России в 2018 году получит 26 новых кораблей и судов, при этом четыре из них будут оснащены ракетно-зенитным комплексом «Калибр».

Как сказал глава государства во время своего выступления на торжественном приеме, который прошел по случаю Дня ВМФ России в Санкт-Петербурге, «всего за 2018 год флот должен получить 26 новых кораблей, катеров и судов, в том числе четыре корабля с ракетным комплексом «Калибр».

По словам Путина, с начала этого года четыре корабля – один противодиверсионный катер и три судна обеспечения – уже поступили на флот. «Это огромная заслуга работников нашей судостроительной отрасли, результат их профессионализма и ответственного отношения к делу», – сказал президент.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев уточнил, что до конца текущего года в его распоряжение поступит шесть новых кораблей различных классов, отмечает «Интерфакс».

«Это и малые ракетные корабли, и малые катера, патрульный корабль. Проходят заключительные этапы испытаний, рассчитываем в ближайшие месяцы их завершить», – уточнил Моисеев.

Россия сегодня отмечает День Военно-морского флота.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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