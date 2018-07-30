Синоптики пообещали Москве жаркую неделю

Предстоящая неделя в московском регионе будет сопровождаться жаркой погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в первые дни августа воздух вновь прогреется до 31 градуса.

По данным Гидрометцентра РФ, во вторник, 31 июля, температура повысится до 27 градусов. Осадков не ожидается. В среду, 1 августа, синоптики также прогнозируют переменную облачность, без осадков, днем температура воздуха в мегаполисе достигнет 29 градусов.

Следующие два дня в столичном регионе ожидается настоящая жара до 31 градуса при слабом ветре до 2-7 метров в секунду. В субботу, 4 августа, температурный режим сохранится, однако местами возможны кратковременные дожди. Похожая погода ожидается в воскресенье, 5 августа.

Минувшая суббота, 28 июля, стала самым жарким днем 2018 года в Москве: температура воздуха на главной городской метеостанции поднялась до 31,1 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.18

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