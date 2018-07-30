Подписавшиеся против России: кто такие генерал Ивашов и атаман Шабаев

Сложно сказать наверняка, чего пытались добиться отставной генерал Ивашов и атаман Шабаев, когда с трибун либеральных СМИ, но от имени «патриотических» организаций в начале июля потребовали легализовать ЧВК в России. Однако однозначно можно констатировать: внимание общественности к своим, мягко говоря, неоднозначным персонам они привлекли немалое.

Несколько дней назад «Аргументы недели» уже пытались разобраться, кто именно подписал текст документа, растиражированного «Дождем», «Радио свобода» и другими изданиями, которые, как не раз заявляли источники, получают финансирование из госдепартамента США. Однако, как выяснилось, ситуация еще хуже, чем может показаться на первый взгляд.

Друг американских генералов

Главный подписант – Ивашов, действительно, был уволен с военной службы во время антикоррупционных чисток в 2001-м году. Примечательно, что «русский генерал», как гордо себя называет Ивашов в одной из своих книжек, начал восхождение по карьерной лестнице в 1976-м году с должности адъютанта министра обороны при Устинове. Слово красивое, с приятными ассоциациями – адъютант. Но на самом деле за ним скрывается работа фактически военной секретарши.

Подать машину, «набрать Надирадзе», сделать чайку – вот боевые подвиги «русского генерала», которыми он заслужил себе погоны с большими звездами. Впрочем, по некоторым данным, куда большую роль сыграла удачная женитьба.

Далее по мере «прохождения службы» Ивашов не вылезал из насиженных аппаратов и управлений, что дало ему простор для разворачивания бурной деятельности. Переходя из одного кабинета в другой, он занимался тем, что можно назвать созданием полезных для себя связей. Ведя «успешные переговоры» с представителями НАТО, которых сам Ивашов позднее яростно ругал, генерал не только в 1996-м сел на «хлебное» тогда место главы управления по военно-техническому сотрудничеству, но и «подружился» с американским генералитетом, о чем сам признавался позднее:

«И вот у меня друзья, я говорил, нынешний председатель комитета начальников штабов США, это единственный генерал, которого я поздравлял с днем рождения, посылал бутылку водки на борт самолета, точнее, когда ему должны были объявить о присвоении воинского звания».

Учитывая последующую деятельность и приобретенные «блага» Ивашова, дружба с американскими друзьями была в первую очередь против российской армии. Многие СМИ утверждали, что подчиненные и ставленники «русского генерала» брали деньги за включение российских солдат и офицеров в списки миротворцев для отправки в Боснию и Косово. И деньги немалые по тем временам. Причем, на обмундирование этим миротворцам деньги не доходили, оседая по пути в карманах. Кроме этого, пользуясь бардаком, который в 90-е творился в войсках, русский-то генерал, судя по всему, не брезговал и продажей советских еще танков своим зарубежным друзьям, беря оплату в долларах наличными, о чем не раз сообщали источники в военных кругах.

Такая дружба с США позволила Ивашову купить 3 квартиры в Москве, загородный дом с землей в Подмосковье и несколько недешевых автомобилей.

Любитель тибетских летающих тарелок Вермахта

Однако в 2001-м преступная «распродажа» российской армии начала сворачиваться. Первым делом были проведены кадровые перестановки, которые позволили очистить ряды вооруженных сил от таких, как Ивашов.

Профессия «родиной торговать» была единственной, которую к тому времени смог освоить так называемый «русский генерал». Не желая переучиваться, он в качестве «военного» эксперта стал рассказывать про повальную коррупцию в войсках, опираясь, видимо, в основном на свой собственный опыт, который, справедливости ради, относился уже к другой эпохе.

Занимался отставной генерал и вопросами геополитики, однако если его прогнозы и сбывались, то только самые очевидные. Например, в 2001-м году Ивашов готов был держать пари, что Белоруссия войдет в Евросоюз и возможно в НАТО. Пугал «военный эксперт» и ядерными ударами по Ираку, и войной США и Израиля с Ираном, и много чем еще. Его позиция по, кажется, любому вопросу не последовательна. Например, сначала он называет российскую операцию в Сирии – правильным решением, а, спустя некоторое время, – заявляет прямо противоположное. Такая же ситуация наблюдается и с мнением генерала по поводу Донбасса.

Что примечательно, любит бывший советский офицер и «альтернативную историю». Он на полном серьезе рассказывает про летающие тарелки Вермахта, построенные по древним тибетским манускриптам.

Одиозность и двойственность распространяются и на общественно-политическую деятельность Ивашова, который умудряется одновременно придерживаться самого широкого спектра взглядов и идеологий: от охранительно-коммунистической до революционно-черносотенной. Отставной генерал входит в десятки «организаций», которые не занимаются ничем, кроме продажи громких регалий. Многие из них создал и возглавляет сам Ивашов. И только некоторые из них хоть как-то юридически оформлены.

Так, например, то самое «Общероссийское офицерское собрание», от имени которого и было опубликовано заявление о легализации ЧВК в России, – не более, чем «кружок по интересам».

Донецкий городской сумасшедший

Другой член этого кружка офицеров Евгений Шабаев, который, как и Ивашов, любит давать комментарии американским русскоязычным СМИ, – никакой не офицер. Красноречивую и исчерпывающую характеристику этому персонажу дал блогер под псевдонимом Александр Роджерс, известный своими публикациями по конфликту на Донбассе:

«Евгений Шабаев – это донецкий городской сумасшедший. А поскольку карательную психиатрию отменили, то он развил бурную деятельность и зарегистрировал на своё имя СВЫШЕ ТРЁХСОТ общественных организаций. Так что он глава не только «казаческой парамилитарной организации», но и (записывайте) глава «Антифашистского антимайданного комитета», первый секретарь Общероссийской общественной организации «Поколение победы», самозванный представитель ОД «Донецкая республика» (им даже пришлось выпускать специальное коммюнике, где говорилось, что он не их представитель), «полномочный представитель ДНР в Москве» (половина Донецка офигела, когда он так представлялся), пяти разных «коммунистических партий» и ещё трёх сотен различных фейковых общественных организаций.

В разное время Шабаев требовал суда над Путиным и отставки Зюганова, Захарченко и Плотницкого, многократно объявлял «окончательный слив Донбасса», ездил на поклон к Глазьеву, а когда его послали – яростно его «разоблачал», критиковал Хазина и Делягина за «прислуживание режиму», призывал слать матерные СМСки Старикову и многое другое. В общем, работал клоуном в цирке, в результате стал известен в качестве шизика далеко за пределами Донбасса».

Все эти факты можно легко проверить по открытым источникам, но телеканал «Дождь», интернет-порталы «Настоящее время», «Радио свобода» и другие пытаются продать Шабаева своим читателям именно как «военного эксперта», якобы осведомленного в ситуации.

Никакого отношения

Тем более удивительно, что в числе подписавшихся под заявлением о легализации ЧВК оказался вполне заслуженный полковник Владимир Петров. По его собственным словам, он никакого отношения ни к составлению документа, ни к его публикации на «Дожде» не имеет, о чем ранее сообщал телеканал «Царьград». Да и не был полковник Петров замечен в работе на рупоры антироссийской пропаганды, как «патриоты» Ивашов и Шабаев.

Дело в том, что в феврале 2005-го года глава «Военно-державного союза» Леонид Ивашов уже проворачивал подобное с некоммерческой организацией «Вымпел-Союз». В ходе импровизированного собрания на улице уже несколько лет как уволенный генерал со своими соратниками принял документ, имеющий признаки откровенно экстремистского содержания, который призывал к насильственной смене власти.

«Патриот» Ивашов объявлял «войну» президенту и правительству, которая должна была начаться 23 февраля того года, призывал «приступить к формированию Народного Ополчения» и так далее. Для веса своей бумажки, глава «Военно-державного союза» занес туда и организацию «Вымпел-союз». Как писало издание «Скандалы.ру», гендиректор «Вымпел-союза» Борис Бесков был шокирован, увидев название своей ассоциации в списке организаторов «революции»:

«Я только вчера, из газет, узнал, что мы имеем к этому какое-то отношение! Да, Ивашов звонил мне, когда готовил свое офицерское собрание, приглашал присоединиться. Но я уже тогда категорически ответил, что ни я лично, ни кто другой из «Вымпел-Союза» к этой сомнительной акции отношения иметь не желаем!»

Как мы видим, заочно втягивать в свои авантюры совсем непричастных людей Ивашов начал довольно давно.

Если первоначально было сложно сказать наверняка, зачем Ивашов и Шабаев составили и подписали заявление о легализации ЧВК, то теперь ответ становится более чем очевидным. Никому ненужные, беспринципные и не занятые нормальным трудом, два этих персонажа из «офицерского собрания» просто захотели в очередной раз напомнить о себе и, тем самым, судя по всему, заработать себе немножко денег. Как отчетливо видно из их характеристик, никакими патриотами, по крайней мере, России, они не являются и никогда не являлись. Проворовавшийся отставной генерал и «донецкий городской сумасшедший» только используют патриотическую ширму, всячески при этом пытаясь дискредитировать Россию в глазах западного читателя на эфирах телеканал «Дождь», а также в подобных ему антироссийских СМИ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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