В Москве умер актер из «Марша Турецкого» и «Дальнобойщиков»

В Москве актер театра «Современник» Сергей Шеховцов, известный многим по ролям в отечественных кинофильмах и сериалах, скончался от остановки сердца на 56 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра на своей странице в «Фейсбуке».

«У нас большая потеря, настоящая беда. Только что стало известно о смерти нашего товарища, актера Сергея Шеховцова. Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце. Невыносимо сознавать, что его больше нет – прекрасного, молодого, теплого, жизнерадостного и очень талантливого человека. Трудно представить, каково сейчас Маше, Алексею и Егору – его жене и сыновьям. Знайте, мы рядом, мы с вами», – говорится в сообщении.

В театре напомнили, что Шеховцев начинал свой творческий путь в «Современнике-2» «практически мальчишкой, после окончания Школы-студии МХАТ».

«Потом долгие годы, так или иначе, сотрудничал с «Современником». Каждая его роль в наших спектаклях была очень заметна и невероятно важна. Достаточно вспомнить две последние роли в спектаклях «ГенАцид. Деревенский анекдот» и «Не становись чужим», – отметили коллеги актера.

Дата и время прощания с актером будут известны позже.

Сергей Шеховцев родился 5 сентября 1961 года в станице Спокойная Краснодарского края. За время своей карьеры он успел сняться более чем в 81 картине. Он известен по ролям в сериалах «Марш Турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты-2», «Маросейка, 12», а также в фильмах «Антикиллер» и «Ландыш серебристый».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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