Продолжающийся в Тольятти суд по делу бывших руководителей химического комбината «Тольяттиазот» и швейцарской компании «Нитрохем Дистрибьюшн» вновь столкнулся с неожиданными трудностями. Если прежде они касались неспособности истцов сформулировать суть своих претензий, то теперь один из признанных потерпевшими, пенсионер Евгений Седыкин, устроил на заседании настоящее цирковое представление.

Как сообщили присутствовавшие в суде очевидцы, Седыкин начал с того, что объявил себя миноритарием «Тольяттиазота», владеющим 2,65% акций предприятия и потребовал уплатить ему 2,76 млрд рублей. Правда, подтвердить свой статус миноритария документально Седыкин не смог. Вместо этого он рассказал собравшимся в суде несколько историй из жизни Тольятти 80-х и 90-х годов прошлого века, и попросил приобщить к делу копий своих статей из местной прессы и агитационных листовок, написанных под псевдонимом «Глеб Жеглов», пишет «Площадь Свободы».

Выступление истца было встречено смехом в зале, отчего Седыкин в сильном волнении назвал одного из защитников «членом преступного сообщества». В целом же его показания за оба дня выступлений в суде практически полностью повторяют формулировки стороны обвинения. Из слов Седыкина следует, что бывшие руководители комбината и швейцарской компании «Нитрохем Дистрибьюшн» нарушили права остальных акционеров путем эмиссии ценных бумаг. Кроме того, они якобы продавали продукцию химкомбината по заниженным ценам.

«Они делают свое темное дело, а я делаю свое светлое дело», – завершил свое выступление в суде потерпевший, которого совсем недавно Красноглинский районный суд Самары осудил за покушение на хищение акций «Тольяттиазота» и попытку рейдерского захвата комбината.

Адвокаты стороны защиты скептически относятся к заявлениям господина Седыкина.

«Установлено, что Евгений Седыкин пытался похитить акции «Тольяттиазота», подделал соответствующие документы… изготовил печать «Тольяттиазот», его за это потом осудили, и сейчас он просит все эти документы, за изготовление которых он осужден, приобщить к данному уголовному делу, – удивляется адвокат Вячеслав Яблоков. – Каким образом потом давать оценку этим документам?»

«Показания, которые на протяжении двух судебных заседаний давал Седыкин, голословны и безосновательны, – уверен еще один адвокат бывших руководителей «Тольяттиазота» Андрей Московский. – Все его показания и обвинения основаны на его догадках или сообщениях следствия. Свои показания Седыкин не подкрепил ни одним доказательством. Все, что он сообщил, никакого отношения к обвинению не имеет».

«Некоторые документы представляют собой созданное Евгением Яковлевичем художественное произведение, или как он говорит «интеллектуальную собственность», или плод его воображения, – добавил адвокат Александр Гофштейн, слова которого приводит «Хронограф». – Есть несколько копий статей из СМИ; кроме того, ряд процессуальных документов из других уголовных дел, не имеющих отношения к предмету доказывания по данному уголовному делу. Ни одни из представленных документов не обладает реквизитами документа, поскольку не заверен надлежащим лицом».

Затем трибуну суда занял представитель другого потерпевшего – химической компании «Уралхим», действительно являющейся миноритарным акционером «Тольяттиазота», также обвинявшейся в прошлом в попытках рейдерского захвата комбината. Смешных заявлений больше не звучало, зато имело место серьезное процессуальное нарушение – вместо оглашения документов, на которых строится позиция обвинения, суду был просто представлен их список. Подобные действия ограничивают права подсудимых на защиту, уверены адвокаты стороны защиты.

Таким образом, начавшийся как фарс, суд над экс-руководителями «Тольяттиазота» постепенно скатывается к клоунаде. Какую форму он примет дальше мы узнаем во второй половине августа, когда возобновятся заседания.

Тольятти, служба информации РИА «Новый День»

Тольятти. Другие новости 31.07.18

Не выгорело: воры вскрыли квартиру Левы из «Би-2». / «Пенсионный» референдум – дубль два: возможна «подстава» от ЦИК. / ЧП в Подмосковье: рухнул пешеходный мост, есть пострадашие. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»