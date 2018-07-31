МИД РФ раскрыл тайну Лаврова: он – целитель

Российский МИД опубликовал «целебное фото» главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Необычная запись с явным намеком на его особые способности появилась на официальной странице министерства в Facebook.

«Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма», – говорится в сообщении.

Фотографию министра оценили в соцсетях и уже нашлись «исцеленные». «Вы знаете, действительно помогает! Хворь как рукой сняло!» – шутит Владимир Прохоренков.

«Да-да, и воду ещё я им зарядила!» – признается Kor Lan.

«Насчёт экзорцизма.... Попросите Сергея Викторовича пойти в Госдуму и на заседание правительства.... Думаю, сгорит процентов 80 народа!!! Ещё нужно взять пару канистры святой воды!! Тушить этих чертей!!!» – иронизирует Александр Захаров.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.07.18

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