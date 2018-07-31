Ещё один экс-совладелец обанкротившегося банка объявлен в международный розыск

Бывший председатель совета директоров обанкротившегося «ИнтрастБанка» Олег Тарасов заочно арестован по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении Тарасова Олега Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу. Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», – цитирует ее слова «Интерфакс».

По данным следствия, банкир причастен к растрате имущества «ИнтрастБанка» и мошенничеству, связанному с неисполнением обязательств по возмещению акций. Ущерб от преступлений составил более 900 млн рублей.

Тарасову заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33 – ч. 4 ст. 160 и ч. 3 ст 33 – ч. 4 ст 159 УК РФ («Организация растраты и мошенничества в особо крупном размере»). В настоящий момент подозреваемый объявлен в международный розыск.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.18

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