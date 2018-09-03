Сентябрь в Москве начинается с аномального тепла

Предстоящая неделя в московском регионе будет сопровождаться теплой, но дождливой погодой. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха продолжат превышать норму на 4-6° и будет соответствовать летним значениям.

Во вторник, 4 сентября, ночью продолжатся дожди, которые начались в понедельник, а воздух охладится до 12…14° в Москве и 9…14° – по области. Днем немного прохладнее, чем накануне – 22…24° в мегаполисе и 20…25° в Подмосковье. В Москве обойдется без дождей, а вот по области местами осадки возможны.

В среду и четверг обойдется без осадков, ночью прогнозируется 12…14° в Москве, по области 9…14°. Днем воздух будет прогреваться до 27°.

Примерно такой же температурный режим сохранится пятницу и субботу, но местами добавятся небольшие кратковременные дожди.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.18

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