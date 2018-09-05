«Воскресное время» потеряло ведущего

Известный журналист и телеведущий Валерий Фадеев покинул программу «Воскресное время». Об это сообщила пресс-служба Первого канала.

Как говорится в сообщении, Фадеев давно говорил, что подготовка программы «отнимает у него слишком много времени».

«Валерий Фадеев хочет сосредоточиться на работе в Общественной палате. Поэтому мы договорились, что он будет вести «Воскресное время» до конца минувшего сезона, который закончился в июне», – отметили в пресс-службе.

О том, кто займет его место, пока не известно. На данный момент в телепрограмме на сайте телеканала на 9 сентября передача указана в сетке вещания в свое обычное время – 21:00.

Напомним, Фадеев был ведущим воскресного выпуска программы «Время» с 4 сентября 2016 года. В 2017 году он был назначен главой Общественной палаты РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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