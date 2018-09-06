Аномальная жара в московском регионе: объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В московском регионе продлен «желтый» уровень опасности из-за высокой вероятности пожаров. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в Москве и по области, как и на большей части всего Центрального федерального округа, 6-8 сентября сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

Как отмечают синоптики, это связано с тем, что антициклон продолжает удерживать сухую и теплую погоду и средняя суточная температура продолжает превышать климатическую норму примерно на 5°.

В пятницу, 7 сентября, с сохранением на все выходные температурный фон останется прежним. Столбик термометра не опустится ниже отметок 23…25° в столице и 21…26° в Подмосковье. При этом отмечается, что в ночные и утренние часы 7 сентября ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Аналогичные погодные условия ожидают в выходные дни и понедельник, 10 сентября.

Как прогнозируется, погода начнет портиться во вторник, 11 сентября. Местами ожидается небольшой дождь, ночью те же 7…12°, днем – 20…25°. В среду температура воздуха в дневное вменяя опустится до 20-21 градуса.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.18

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