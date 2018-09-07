Планируйте маршрут: в Москве из-за Дня города ограничат движение на 20 улицах

В Москве из-за празднования Дня города снова перекроют часть центральных улиц. Как сообщает официальный портал мэра столицы, внесены изменения в движения 17 маршрутов наземного транспорта.

Отмечается, что связи с 871-летием города пешеходным стал участок Тверской улицы до Бульварного кольца. Движение машин ограничили сегодня ночью, и возобновят только в 6 утра 10 сентября.

Кроме этого, с 7 по 10 сентября будут полностью перекрыты переулки: Никитский, Газетный, Брюсов, Глинищевский, Леонтьевский, Малый Гнездниковский, а также Тверской проезд. Там движение возобновится 10 сентября в 12:00.

До 06:00 9 сентября заблокирован также Большой Николопесковский переулок.

Завтра, 8 сентября, для машин будет закрыт Цветной бульвар (с 11:00 до 17:00) и прилегающая часть Садовой-Сухаревской улицы (с 07:00 до 17:00), а также Волхонка (с 11:00 до 21:30), Москворецкая улица (с 20:50 до 21:10) и Трубная площадь (с 11:00 до 17:00).

9 сентября с 10:00 до 13:00 ограничат движение по Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Также перекроют участок Страстного бульвара до улицы Большая Дмитровка и улицу Петровку на отрезке от Петровского бульвара до Успенского переулка.

Кроме того, как сообщается, что из-за «мероприятия ЦИК» с 08:00 субботы до 23:00 воскресенья будет полностью перекрыто движение в Большом Черкасском переулке.

Городские парковки будут работать в штатном режиме. В воскресенье оставить машину в зоне городской парковки можно бесплатно. В субботу – по установленному тарифу.

Мэрия сообщает, в День города, 8 сентября, метро и МЦК будут работать в, круглосуточно. При этом с 01:00 до 05:30, интервалы между поездами составят от 3,5 до 10 минут.

Наземный транспорт будет работать по графику будней, однако из-за перекрытия улиц, 8 сентября на московских дорогах изменятся 17 маршрутов, а 9 сентября – 23. Пригородные поезда 8 и 9 сентября будут курсировать без дневного перерыва и с дополнительными остановками.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.09.18

Официально: Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе. / Меркель признала правоту России: бить террористов в Сирии – это правильно. / Трагедия в Армянске – результат партнёрства Москвы с олигархом Фирташем. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»