В Москву пришла осень: в столичных аэропортах задержано и отменено 39 рейсов

В московский регион пришла настоящая осень. Дождливая погода и порывистый ветер вынудили МЧС объявить повышенный уровень погодной опасности. В аэропортах задерживаются рейсы.

Как сообщила пресс-служба МЧС, в столице и по области ожидаются усиление ветра юго-западного направления с порывами до 13-18 м/с. В связи с этим в ведомстве советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, автомобилистам – не парковать машины рядом с деревьями.

Из-за непогоды в столичных аэропортах к 17:30 задержано и отменено 39 рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписание», больше всего не повезло пассажирам во «Внуково», где было задержано 6 рейсов и 8 – отменено. В «Домодедово» 8 – задержано, 3 – отменено, в «Шереметьево» – задержано 14 рейсов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, завтра, 13 сентября, температура воздуха в регионе продолжится понижаться, и в столице составит +18°, по области +16°. При этом так же, как и сегодня, ожидается местами дождь и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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