ФАС защитила мамонтов: букмереров из «Олимпа» уличили в запрещенной рекламе

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России выявило признаки нарушения в рекламе букмекерской конторы «ОЛИМП». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о ролике, который транслировал телеканал «Матч ТВ», в котором было следующее высказывание: «Я ставлю на то, что все мамонты вымрут. Ставка принята. Букмекерская контора «ОЛИМП» очень давно на букмекерском рынке». В рекламе изображался горящий костер в древней пещере, на стенах отражались тени древних людей, которые высказывались о ставке на то, что все мамонты вымрут

Ведомство подчеркивает, что в рекламе основанных на риске игр и пари, нельзя использовать образы людей и животных. Экспертный совет по применению законодательства о рекламе и антимонопольного законодательства в части недобросовестной конкуренции при Московском УФАС России проверил спорную рекламу и пришел к мнению, что в рекламе содержится нарушение пункта 8 части 1 статьи 27 закона о рекламе.

Рассмотрение дела назначено на 27 сентября. В случае если нарушение будет доказано, букмекерская контора может получить штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП РФ в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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