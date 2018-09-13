Московский регион ожидают ночные заморозки: «бабье лето» задержится ненадолго

В московском регионе в ближайшие дни ожидается неустойчивая осенняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, очень вероятно, что в пятницу, 14 сентября значения средней суточной температуры уйдут от летних значений, а субботнее экспресс-бабье лето в воскресенье сменится дождливой погодой.

В ночь на пятницу местами возможен небольшой дождь, температура воздуха понизится до 6…8° в Москве, по области – до 4…9°. Днем осадков не прогнозируется, а столбик термометра поднимется до 19…21° в столице и 16…21° в Подмосковье.

В субботу, 15 сентября, осадков не ожидается. Ночью похолодает до 6…8° в мегаполисе, в по области 3…8°, местами возможны заморозки до -2°. Днем воздух прогреется до 20…22° в Москве и 18…23° по области.

В воскресенье, 16 сентября, из-за приближения к столичному региону атмосферных фронтов погода вновь начнет меняться. Ночью местами прогнозируется небольшой дождь, минимальная температура 8…10° в мегаполисе, по области 5…10°. Днем ожидается дождливая погода, в Москве 17…19° и 15…20° в Подмосковье.

В понедельник небольшой дождь пройдет местами, днем – до 14…19°. Во вторник температурный режим сохранится, будет дождливо.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 13.09.18

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