Аман Тулеев получил новую почетную должность

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института (КРИРПО). Как сообщила пресс-служба правительства региона, переход на эту должность связан с тем, что бывший руководитель вуза Алексей Зеленин стал депутатом областного Совета народных депутатов.

«Аман Тулеев имеет большой опыт управления. Вопросы, которыми занимается институт, хорошо знакомы Тулееву. Будучи губернатором, он стоял у истоков создания института. КРИРПО был образован в 2002 году по его инициативе», – говорится в сообщении.

В администрации Кузбасса уточнили, что Тулеев является доктором политических наук, профессором.

Предполагается, что экс-губернатор вступит в новую должность 17 сентября.

Кемерово, служба информации РИА «Новый День»

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