Россельхознадзор закрыл рынок ЕАЭС для подмосковного молочного комбината

Россельхознадзор запретил подмосковному «Озерецкому молочному комбинату» поставки продукции в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с выявленными нарушениями, Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская область, по причине повторного выявления растительных масел и жиров в масле сливочном, а также растительных масел и жиров в сметане», – говорится в сообщении.

«Озерецкий молочный комбинат» расположен в Дмитровском районе Подмосковья и включен в реестр Таможенного союза. До введения ограничений давало ему право на поставки продукции на рынки стран-членов ЕАЭС.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.09.18

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