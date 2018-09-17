Последствия урагана «Элен»: в Москву возвращается летняя погода

Во второй половине недели в московский регион вернется летняя погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, распространению волны тепла на восток Европы будет способствовать бывший атлантический ураган «Элен».

. Во вторник, 18 сентября, местами ожидается небольшой дождь. Ночью 8…10° в мегаполисе, 5…10° в Подмосковье, в отдельных районах – понижение температуры до 0°. Днем – до 18° – 19°. При этом западный ветер местами может усиливаться до 15 метров в секунду.

В среду, 19 сентября, ночью 8…10° в столице, по области 5…10° по области. Вновь прогнозируется небольшой дождь, предваряя распространение тепла – днем воздух прогреется до 20…22° в мегаполисе и 17…22° в Подмосковье.

В последующие дни, с четверга по субботу, сохранится теплая и сухая погода. Ночами температура будет понижаться до 10…12° в Москве (в центре города немного теплее), по области – до 7…12°. Днем воздух будет прогреваться до 21…23° в столице и 19…24° в Подмосковье.

Тропический шторм, получивший название «Элен», возник 7 сентября на тропической волне, движущейся от побережья Сенегала. Через два дня он усилился до урагана. На пике своего развития, имея максимальные ветры 140 км/ч, он подошел к островам Кабо-Верде. Миновав их, Элен перемещалась на север, начав понемногу слабеть, но оставаясь тропическим штормом. 14 сентября шторм воздействовал на Азорские острова, в ночь с 15 на 16 сентября, уже став пост-тропическим циклоном, направился к Ирландии и Великобритании.

Как отмечают в Гидрометцентре, Элен вольется в семейство циклонов над северо-востоком Атлантики, которое усиливает развитие субтропического гребня и распространение его на Европу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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