«Формула-1» превыше всего: русский бизнесмен решил вложиться в мегапроект

Скандально известный российский олигарх Дмитрий Мазепин пытается купить одну из команд «Формулы-1». Как пишет портал Versia.ru, бизнесмен наверняка рассчитывает пристроить туда своего сына Никиту.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Российский предприниматель Дмитрий Мазепин намерен вложить средства в королевские гонки «Формула 1». После неудачи с покупкой команды «Форс Индия», ускользнувшей от россиянина к канадским бизнесменам, он нацелился вложиться в другую «конюшню» – «Уильямс». Получается, что олигарх, на словах позиционирующий себя патриотом своей страны, на деле активно инвестирует за границу. При этом гигантские долги его предприятий продолжают расти.

За владельцем химических гигантов «Уралхим» и «Уралкалий» Дмитрием Мазепиным тянется длинный шлейф громких скандалов, сомнительных и околокриминальных историй. Так, в последние годы Мазепин заинтересовался гонками «Формулы-1». Казалось бы, в этом интересе нет ничего странного, ведь сын Дмитрия Мазепина Никита считается одним из подающих надежды пилотов. Но если присмотреться внимательнее, то немедленно возникают некоторые вопросы. Например, Мазепина-младшего взяли в команду «Форс Индия», которую как раз собирался приобрести себе Мазепин-старший.

Однако потратить заработанные в России деньги владелец «Уралкалия» не смог – Sahara Force India F1 Team, базирующаяся в Великобритании, досталась канадским бизнесменам Андре Десмаре и Лоуренсу Строллу.

Теперь Дмитрий Мазепин нацелился на спонсорство в другой команде F1 – «Уильямс». Если вслед за папиными деньгами там же окажется и Мазепин-сын, вряд ли это вызовет у кого-нибудь большое удивление. Его вызывает другое – в момент высокой экономической напряженности в отношениях России и Запада, бизнесмен настойчиво вбухивает огромные средства в зарубежный бизнес, каким, естественно, является «Формула 1».

«В бюджете денег всегда не хватает, с Америкой отношения со дня на день серьезно ухудшатся, давление на страну нарастает. И одновременно вся Россия узнает, что хозяин «Уралкалия» Дмитрий Мазепин пытался купить команду «Формулы 1». Возникает вопрос, а куда идут дивиденды? В производство, на повышение материальной базы работников, устранение экологической катастрофы в Березниках или на игрушки для сына господина Мазепина?» – рассуждает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Причем, олигарх идет на такие шаги, в то время как его закредитованный бизнес испытывает огромные финансовые трудности. Так, долги АО «Уралхим», в том числе и за взятые в кредит акции «Уралкалия», составляют примерно 253 млрд рублей, что почти в 5 раз превосходит объем прибыли до вычета расходов (EBITDA).

Долг же самого «Уралкалия» сейчас составляет 5,5 млрд долларов, из них порядка 2,46 млрд – это долг Сбербанку. Приобретенный же Мазепиным за 4 млрд долларов в декабре 2013 года пакет в 20% акций «Уралкалия» уже упал в цене до 1,2 млрд долларов, в том числе из-за частых техногенных аварий на предприятии.

При этом социальная политика предприятий Мазепина также оставляет желать лучшего. К примеру, тот же «Уралкалий» отказался брать на себя ответственность за разрушение Березниковской школы № 26 из-за проседания земной поверхности в результате деятельности предприятия. Более того, вовсю используя свое лобби, «Уралкалий» добился, что основные затраты на переселение горожан из ставшего аварийными в результате аварии на БКПРУ-1 жилья легли на казну края и федерации. Действия Мазепина напоминают поведение олигархов в конце 90-х – начале 2000-х, активно покупавших зарубежные клубы, дорогие яхты и другие элементы роскоши. Кажется, методы, которые бизнесмен использует, чтобы как-то выправить свои дела, тоже из далеких 90-х, иначе как банальным рейдерством их не назовешь.

Именно такую стратегию, похоже, выбрал бизнесмен в многолетней войне с одним из крупнейших в мире производителей аммиака – «Тольяттиазотом», миноритарием которого он стал еще десять лет назад.

Чего только стоят многократные попытки прибрать к рукам власть над заводом другого миноритарного акционера Евгения Седыкина, действия которого нередко прямо связывают с интересами самого Мазепина.

Так, пенсионер Седыкин смог организовать ставшее уже знаменитым «повторное годовое собрание акционеров» завода в конце 2015 года. Тогда он направил ложный пакет документов якобы о состоявшемся годовом общем собрании акционеров компании в Федеральную налоговую службу. Причем, в этих документах председателем совета директоров ТоАЗа на неопределенный срок Седыкин назначил самого себя. И себе предложил выплатить дивиденды. «Тольяттиазот» был вынужден защищать свои интересы в суде, после чего в июле 2017 года Седыкин вполне закономерно получил четыре года условно за попытку рейдерского захвата химического комбината.

Кроме того, как писали в прессе, к относительно недавнему конфликту вокруг «ТоАЗа» Мазепин также мог приложить определенные усилия. Речь идет о скандальной попытке инсценировки терактов в 2016 году, в которых подозревается Сергей Соколов, бывший охранник другого олигарха – Бориса Березовского.

Напомним, что в середине января 2018 года сотрудники ФСБ задержали самого Соколова, а также руководителя информационного центра «Аналитика и бизнес» Руслана Мильченко, экс-главу службы безопасности «ТоАЗа» Олега Антошина и его бывшего заместителя Алексея Алексеева. Следствие обвинило их в незаконном приобретении, хранении и сбыте огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Впоследствии Сергей Соколов написал письмо из Лефортово, в котором признался, в том числе, и в исполнении заказов по фальсификации компромата против руководителей «Тольяттиазота». Заказчиков – «неких высокопоставленных людей» – арестованный не назвал, видимо, всерьез опасаясь за свою жизнь, но тот факт, что Соколова и его подельника Антошина, защищают в суде, судя по всему, как раз юристы «Уралхима», не может не натолкнуть на определенные выводы о главном интересанте проблем на «ТоАЗе».

В общем, что методы работы, что методы вложения средств вызывают вопросы. Главный из которых, быть может, господину Мазепину стоит сначала разобраться с долгами своих предприятий, улучшить жизнь «своих» рабочих и научиться вести дела в рамках российского законодательства, а уже потом нацеливаться на спонсорство в «Формуле 1»?

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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