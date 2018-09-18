ФАС обвинила «Бургер Кинг» в непристойности

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила компанию «Бургер Кинг» в нарушении закона о рекламе. Как сообщила пресс-служба ведомства, штраф за провокационный слоган «ЕдАЛ ТАКОЕ?» может составить до 500 тысяч рублей.

Известно, что в ФАС обратился житель Ярославля, который заявил, что по городу ездит автомобиль со спорной фразой: «ЕдАЛ ТАКОЕ?», в которой все буквы кроме второй в первом слове – прописные, а вторая буква в слове «ЕдАЛ» строчная, и похожа на букву «б». Отмечается, что реклама также распространялась в одном из районов города.

Лингвистический анализ рекламы, проведенный институтом русского языка им. В.В. Виноградова, подтвердил наличие в рекламе нарушения запрета на использование бранных слов, непристойных и оскорбительных выражений, установленного законом.

«Использование графически сходных букв в данном случае может быть квалифицировано как случай языковой игры и намеренного придания слову «ЕдАЛ» графического облика, сходного с графическим обликом близкого по значению непристойного глагола», – считают лингвисты.

ООО «Бургер РУС» предписано устранить нарушение. Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении. Штраф компании может составить от 100 до 500 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.09.18

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