Российская система образования оказалась на грани «выгорания»

Система школьного образования в России переживает кризис – зарплаты учителей остаются нищенскими при повышении рабочей нагрузки и дефиците кадров, а здоровье учеников вызывает большую тревогу. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы. Он подчеркнул, что официальная статистика не дает реальной картины происходящего.

В частности, говоря о ситуации со здоровьем детей, парламентарий обратил внимание на данные минздрава РФ. «Минздрав нас уверяет, что 85% наших детей практически здоровы. К сожалению, специалисты, профессора и академические институты эти данные не подтверждают. По их данным, только 3-5% имеют хорошие здоровье, а более 60% имеют серьезные проблемы», – сказал Смолин.

При этом он подчеркнул, что психическое здоровье детей также находится в неутешительном состоянии. «Если верить экспертам, к первому классу 48% наших детей – между нормой и отклонением. А если мы посмотрим на данные главного психиатра России Зураба Кекелидзе, то такие проблемы у 60% у дошкольников и 70% школьников. Если ничего не делать и обманывать себя ложной статистикой, ситуация будет ухудшаться», – опасается он.

Наравне с этим, Смолин подчеркнул, что из-за раннего профессионального выгорания учителей вследствие тяжелых нагрузок, дефицита кадров и нищенских зарплат, школа просто не может справиться с нарастающими проблемами. Депутат также добавил, что снижается и качество образования.

«В 2016 году средний учитель работал более чем на 1,5 ставки. В 2018 году, число тех, кто работает на 2 ставки, увеличилось вдвое – до 13%. Есть популярная учительская шутка – работаем на полторы ставки, потому что на одну есть нечего, а на две – некогда. Так вот, 13% наших учителей есть некогда. Эти данные говорят об одном – происходит ранее эмоциональное выгорание. А нам еще предлагают повышать им пенсионный возраст», – сказал Смолин.

Москва, Мария Вяткина

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