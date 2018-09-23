Такого еще не было: акция «Антикапитализм» в Москве началась со скандала

В Москве шествие «Антикапитализм» против антисоциальной политики властей началось со скандала: правоохранительные органы отказались пропускать на место акции транспаранты и флаги с символикой участников протестной демонстрации. Как передает корреспондент РИА «Новый День», к месту шествия и митинга на улице Маршала Бирюзова и Маршала Василевского направляются автозаки.

Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии Денис Зоммер сообщил корреспонденту РИА «Новый День», что недопуск флагов и транспарантов связан с некими нововведениями в законе о митингах, согласно которому якобы запрещено приходить на митинг с транспарантами.

«Мы думаем, что это неправильная интерпретация со стороны сотрудников полиции. На совещании попытались разъяснить, что в законе о массовых мероприятиях есть еще 6 статья, где черным по белому прописано, что можно проходить с символикой, плакатами. Однако у сотрудников полиции и представителей префектуры возникло иное мнение», – сказал Зоммер.

При этом он обратил внимание, что вчерашняя акция протеста против пенсионной реформы проходила под флагами КПРФ и транспарантами. «Полиция явно превышает свои должностные полномочия тем, что запрещает людям нести флаги и наглядную агитацию даже в свернутом виде. Такого не было еще никогда», – сказал Зоммер и добавил, что подобные акции проводились регулярно с 2001 года, но с такими «новшествами» столкнулись впервые.

«С одной стороны, мероприятие разрешено, с другой – власти на пустом месте устраивают конфликтные ситуации», – подчеркнул Секретарь ЦК Объединенной коммунистической партии.

По его словам, организаторы акции с флагами и транспарантами теперь вынуждены добираться до места проведения митинга на метро, но не факт, что полиция допустит их на акцию.

Акция «Антикапитализм» – традиционное мероприятие левых и антикапиталистических организаций Москвы, которое проводится с 2001 года. Основная цель мероприятия – привлечение внимания населения к антисоциальной политике современного государства, отстаивающего капиталистические принципы.

В акции планировали принять участие «Объединенная Коммунистическая партия – ОКП», «Российский объединенный трудовой фронт – РотФронт», партия «Другая Россия», движение «Левый Фронт», «Коммунистическая партия Коммунисты России – КПКР», «Левый блок», «Новое коммунистическое движение – НКД, «СКМ»,«РКСМб», «Российская коммунистическая рабочая партия – РКРП-КПСС», «РКСМ», «Межрегиональное Объединение Коммунистов – МОК», «движение «Трудовая Россия», «АКМ ТР» «Рабочая Коммунистическая Партия», «Рабочий компас» и другие.

Москва, Мария Вяткина

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