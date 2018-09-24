Глава Роскомнадзора анонсировал масштабную зачистку Интернета

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Александр Жаров объявил о глобальной зачистке Интернета. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что все крупнейшие пиратские площадки с коноконтентом заблокированы. «Будем и дальше чистить Интернет», – сказал Жаров.

По его словам, больше всего жалоб правообладателей было связано с кинофильмами. «Больше шести тысяч исков за три года было подано в основном нашими компаниями, и очень небольшой процент западных компаний, которые почему-то подают иски в Московский городской суд», – отметил глава Роскомнадзора и уточнил, что в общей сложности информация касалась больше 17 тысяч сайтов-пиратов.

Как сказал Жаров, ещё несколько лет назад российский Интернет был абсолютно пиратской гаванью. «Сейчас ситуация кардинально изменилась: шесть тысяч ресурсов таких заблокировано, 11 тысяч удалили такую информацию. И цифры говорят сами за себя. Впервые за всю историю российского кинематографа наш очень хороший фильм, премьера 2018 года, «Движение вверх», собрал около трёх миллиардов рублей. Это сравнимо, пожалуй, только с одним американским блокбастером, который собрал такую же сумму», – отметил чиновник.

При этом он добавил, что в этой ситуации начали расширять свою аудиторию легальные онлайн-кинотеатры – в 2017 году они получили доход на 60%, чем годом ранее, – около восьми миллиардов рублей.

«Возросла посещаемость кинотеатров: 55 миллионов человек пришло за год на премьеры, и это, соответственно, на 40% больше, чем годом ранее. Мне кажется, все эти деньги вернутся в кино… В конечном итоге люди получают качественное кино и за приемлемые деньги. Мы намерены эту работу с правообладателями продолжать…Будем и дальше чистить Интернет», – сказал глава Роскомнадзора.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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