Дождливо и холодно: в Москву пришла настоящая осень

Аномально теплая первая половина сентября в московском регионе завершилась дождями и похолоданием. Как отмечают синоптики центра «Фобос» в центральной части Европейской России бушует активный циклон «Фабьен», в результате которого сразу несколько областей оказались в центре интенсивных и продолжительных дождей.

Накануне в Москве выпало 19 мм осадков, по области до 27 мм осадков (Волоколамск), что составляет от четверти до трети нормы сентября. При этом, согласно прогнозам метеорологов, сегодня обильные дожди продолжатся. Днем температура понизится до 8°, а на севере Московской области возможны заморозки.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в среду, 26 сентября, осадки прекратятся, но местами возможны порывы ветра до 12-17 м/с. В четверг, 27 сентября, в регион вновь придут дожди, температурный форм останется прежним.

К пятнице чуть потеплеет, местами воздух прогреется до 15°, однако осадки продолжатся.

Выходные не принесут в область значительного потепления. 29 сентября, субботу, ожидается 8-13°, местами прогнозируется небольшой дождь. В воскресенье, 30 сентября ожидается переменная облачность, 9-14°.

Начало второго осеннего месяца сгладит дождливую неделю. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 октября, температура воздуха составит 12-17°, осадков не ожидается.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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