Москва утепляется: начался отопительный сезон

В Москве в связи с установившейся холодной погодой началась подача тепла в социальные объекты и жилье. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ПАО «МОЭК».

Включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства города Москвы, так как в течение 5 дней среднесуточная температура воздуха сохранялась на уровне ниже 8 градусов тепла.

В первую очередь подача теплоносителя осуществляется потребителям социальной и жилищной сфер, затем – на промышленные предприятия и в офисные здания.

В компании отмечают, что к нынешнему отопительному сезону на объектах централизованной системы теплоснабжения в полном объеме были проведены ремонтные и профилактические работы.

К работе в осенне-зимнем периоде подготовлено около 16,2 тысяч км тепловых сетей, в том числе порядка 8,0 тысяч км магистральных сетей и 8,24 тысяч км разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тысяч зданий, в том числе 33 тысячи жилых домов. Кроме этого, на 51 районных и квартальных тепловых станциях, 101 малой котельной и 10162 тепловых пунктах были проведены планово-предупредительные ремонты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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