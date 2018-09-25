В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Как сообщили пресс-службы региональных главком МЧС, в Москве и Подмосковье ожидается шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Спасатели уточнили, что штормовое предупреждение действительно до 23:00 мск.

В МЧС советуют во время непогоды закрыть все форточки и окна, отключить электричество, газ и водопровод.

Безопасными местами при сильном ветре являются места, удалённые от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы», – отмечается в сообщении.

При этом спасатели рекомендуют во время ненастья не использовать лифты.

На улице нужно укрываться в прочном здании или подъезде, не подходить к деревьям и конструкциям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.09.18

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