Синоптики уточнили, когда в Москве прекратятся дожди и начнутся заморозки

Дождливая погода в московском регионе «отпустит» московский регион в предстоящие выходные дни, однако ночная температура воздуха опустится до отрицательных значений. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, заморозки ожидаются в ночь на субботу.

В пятницу, 28 сентября, вновь ожидается небольшой дождь, который днем будет усиливаться до умеренного. При этом сохранятся порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Ночные температуры составят 5…7° в Москве и 2…7° по области. Днем будет отмечаться 12…14° и 10…15° соответственно.

В субботу, 29 сентября, осадки не прогнозируются. Ночью столбик термометра опустится до 3…5° в столице и 0…5° по области, местами до -3°. Дневные температуры не поднимутся выше 8…10° в мегаполисе и 6…11° в Подмосковье.

В воскресенье, 30 сентября, также ожидается сухая погода, однако ночью похолодает до 0…2° в Москве и -3…+2° по области, днем прогнозируется 9…11° в столице и 6…11° в Подмосковье.

С началом новой недели ситуация существенно не изменится. Осадков не ожидается. Ночью будет 0…5°, днем 11…16°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.09.18

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