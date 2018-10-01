Погода в московском регионе скоро испортится: синоптики обещают дожди

Солнечная погода в московском регионе сменится дождями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, погода начнет портиться уже во вторник.

В ночь на 2 октября местами по области ожидаются небольшие дожди, днем также возможны осадки. Ночью температура будет опускаться до 3…5° в столице и 0…5° в Подмосковье. Днем воздух прогреется до 11…13° и 8…13° соответственно.

В ночь на среду, 3 октября, местами также прогнозируется небольшой дождь, днем он ожидается повсеместно при порывистом ветре до 15 метров в секунду. Ночью температура составит 6…8° в мегаполисе и 3…8° в регионе, днем прогнозируется 12…14° в Москве и 9…14° по области.

В четверг, 4 октября, дождь усилится до умеренного, порывы ветра до 15 метров в секунду сделают непогоду еще неприятней. Ночью столбик термометра покажет 5…7° в столице и 2…7° по области, днем будет не выше 8…10° в мегаполисе и 7…12° в регионе.

В пятницу, 5 октября, также прогнозируется небольшой дождь. Ночные температуры составят 0…5°, дневные – 7…12°. В субботу, 6 октября, небольшой дождь сохранится и станет чуть теплее: ночью – 2…7°, днем – 9…14°.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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