Ольга Бузова попала в криминальный скандал: теледиве может грозить до 6 лет тюрьмы

Известная телеведущая Ольга Бузова оказалась в центре полукриминального скандала. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сразу сто интернет-блогеров обвиняют теледиву в крупном мошенничестве, за которое, если обвинения подтвердятся, ей может грозить до 6 лет тюрьмы.

Причиной скандала стал розыгрыш автомобиля «Мерседес». Эту акцию телеведущая поддерживала на своей странице в соцсети. Как сообщила на пресс-конференции в «НСН» юрист Екатерина Гордон, к ней за защитой обратилось уже несколько человек, которые стали жертвами «гивов» в соцсети.

Она пояснила, «гив» – своего рода розыгрыш, в котором известные люди через свой аккаунт, чаще всего в «Инстаграм», разыгрывают подарки, купленные за счет спонсоров – подписчиков, которые посылают деньги организаторам за «услугу» – пиар от звезды в её аккаунте.

«Есть три группы людей, которые участвуют в так называемом «гиве»: есть организаторы, есть звезда, которая рекламирует акции, есть люди, который вкладывают деньги для того, чтобы к ним пришли подписчики», – сказала она.

Бузову спонсоры обвиняют в том, что она не только по-настоящему не разыграла обещанный подарок – «Мерседес», но и не выполнила обязательства перед блогерами, которым обещала «живых подписчиков».

Как отметила одна из спонсоров «гива» Карина Дикинова, за участие в акции инвесторы заплатили по 100 тысяч рублей. При этом она отметила, что в нарушение первоначальной договоренности в мероприятии участвовало не 60 «спонсоров», а 109.

По ее словам, в целом на ее аккаунт подписалось около 8 тысяч ботов, которых потом удалил сам «Инстаграм». «С первых секунд к нам начали приходить только боты. Прошло три дня, и я просто закрыла свой аккаунт», – сказала она.

Гордон пояснила, что в «деле Бузовой» проблема заключается в «плохо проведенном «гиве», в результате которого неясно, существовал ли в принципе разыгрываемый «Мерседес».

«Во время розыгрыша «тормозил» Интернет, по непонятным причинам одного человека с коммерческим аккаунтом выкинули из конкурса, а Люба (победитель) тоже в общем-то рекламирует свое мастерство», – отметила она. Судьба машины до сих пор остается под вопросом, как и то, получила ли «победительница» свой подарок и куда делись деньги, которые люди перечислили за «гив» Бузовой.

«Все эти странности позволяют рассуждать о том, было мошенничество или нет. Ясно, что в случае Бузовой как аккаунт, в котором дается массовая реклама, не очень работает. Спонсоры не получили аудиторию, которую им обещали. Вероятно, аудитория раздута, много накрученных подписчиков, об этом начали говорить и до меня», – подчеркнула Гордон.

По ее словам, сейчас главный вопрос, «а был ли «Мерседес»?» «Ответ именно на этот вопрос будет решающий. Если «Мерседеса», который обещала Оля Бузова, нет, тогда это мошенничество, уголовное дело и очень некрасивая история», – сказала она.

«Понятно, что звезда должна нести ответственность за ту рекламу, которую она дает. Если Оля говорит: У меня есть супер-крутой «мерс», и я вам, «мои люди», его отдам, по идее, она должна отвечать слова», – продолжила юрист.

По оценке Гордон, вопрос о юридическом наказании виновных является более сложным, так как в России еще не разработано законодательство для «гивов». «Назрел огромный вопрос, связанный с тем, что это поле юридически не нормировано. Что такое «гив», полицейские, судьи и юристы до конца не понимают. Как это организовать, с точки зрения законодательства, тоже не совсем ясно», – сказала Гордон и отметила, что даже не совсем понятно, что из себя представляет «гив» и в какую категорию его отнести – он не подходит по стандарту ни к конкурсу, ни к лотерее. «Там творится полный беспредел, причем влетают в него как простые обыватели, так звезды и спонсоры», – подчеркнула она.

Гордон сообщила, что она и потенциальные истцы намерены отнести заявление в полицию. «Я представляю глаза полицейского, к которому мы придем, а мы придем к нему завтра, и будем ему рассказать: у нас произошла такая ситуация: должны были быть подписчики, а стали боты…» – сказал она.

Поскольку ответственность за деятельность в Интернете законодательно не нормирована, правозащитница выразила сомнение в том, что уголовное дело все же будет заведено.

«Не очень верю в перспективу уголовного дела. Надо будет на каждом этапе доказывать, нотариально зафиксировать, сколько было подписчиков, сколько стало. Потом надо найти эксперта, который научным языком обоснует судье, что произошло», – сказал Гордон.

«Если Оля купит этот «мерс», или он уже куплен, вопрос уголовный – снят. Тогда девчонкам, которые сдали деньги, но не получили свои услуги, нужно будет взыскать деньги, за которые они эту услугу не получили. Тогда этот иск о необоснованном обогащении» – сказал юрист.

По ее словам, если удастся доказать, что это было мошенничество, Бузовой может грозить реальный тюремный срок. «Если будет доказана мошенническая схема и умысел, что изначально не будет никакого «Мерседеса», то это мошенничество – до 6 лет лишения свободы», – сказала юрист.

Гордон также подчеркнула, что отдельного внимания заслуживают организаторы «гивов». По ее словам, сейчас в «Инстаграме» орудует настоящая ОПГ, причем, возможно, не одна. Жертвой стала также жена футболиста Павла Погребняка – дизайнер Мария Погребняк, которой в итоге пришлось из своих денег покупать «подарки» для своих подписчиков.

Москва, Мария Вяткина

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