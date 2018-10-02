Губернатор Севастополя: Депутаты ЗакСо «живут в лукошке» и не приносят никакой пользы

Депутаты Законодательного собрания Севастополя не приносят никакой пользы. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

«Депутаты наши живут в своем уютном лукошке и никакой пользы людям не приносят. Они не знают реальных сложностей в жизни, они с ними не работают. Никакой пользы нет от них. Вот моя личная оценка этих депутатов», – заявил он.

Вместе с тем, глава региона дал понять, что роспуска ЗакСо не произойдет. «Это вообще даже не обсуждается. И у меня это не на повестке. Я с удовольствием буду рассказывать про дворы, детские площадки, объекты, сложности. Вот инфекционная больница – расскажу досконально, потому что знаю, какой объект на какой стадии находится. А вот про эти фейки ... это информационный хайп», – сказал Овсянников.

В этой связи губернатор обратил внимание журналистов, что проблемы с некоторыми социальными объектами возникли из-за того, что они не были включены в Федеральную целевую программу (ФЦП). «Вот психоневрологический интернат. Не был включен в ФЦП, мы включили, запроектировали, в следующем году начнем строить», – уточнил он.

Напомним, Севастополь длительный период сотрясают скандалы, сопровождающиеся взаимными обвинениями представителей исполнительной и законодательной ветвей власти. Несмотря на призывы федеральных чиновников проявить договороспособность, в сентябре конфликт между сторонами лишь усугубился. В правительстве отказались выступать с отчетами перед депутатами, организовав выступления чиновников у себя.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.10.18

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