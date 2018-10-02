Овсянников отмежевался от скандала с Пономарёвым

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что ему ничего не известно о возможной проверке, которую якобы проводят силовики в отношении его заместителя, вице-губернатора Ильи Пономарева. «Ничего не знаю об этом», – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента РИА «Новый День».

Ранее сообщалось, что силовики заинтересовались высокопоставленными членами правительства Севастополя. Причиной активности правоохранительных органов могли стать коррупционные схемы, вскрывшиеся в последнее время. Инсайдеры отмечали, что Пономарев летом не появлялся на правительственных мероприятиях, его телефон был отключен. Источники рассказывали, что якобы Пономарева вернули с острова Мальта, где он будто бы хотел стать резидентом по программе «гражданство за инвестиции» – приобрести там недвижимость и вложиться в мальтийские облигации.

При этом вице-губернатор считается самым состоятельным в правительстве Севастополя – в 2016 и 2017 годах в его декларациях о доходах значились цифры в 24 миллиона 859 тысяч рублей и 13 миллионов 472 тысячи рублей соответственно. Для сравнения – губернатор в те годы заработал всего 3 миллиона 941 тысячу рублей и 4 миллиона 286 тысяч рублей.

До того, как занять кабинет вице-губернатора Севастополя, Илья Пономарев руководил Агентством инвестиционного развития Удмуртской республики. Сам Дмитрий Овсянников в 1999 году закончил Удмуртский государственный университет, и работал в Ижевске на различных должностях в производственных компаниях. В 2003 – 2007 годах занимал должность федерального инспектора по Удмуртской республике.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.10.18

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