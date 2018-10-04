Зима близко: ночью в московском регионе появятся первые «белые мухи»

Предстоящей ночью в московском регионе может выпасть первый снег. Согласно прогнозу синоптиков центра «Фобос», речь не идет о классических зарядах зимних осадках – с неба кое-где могут срываться не делающие погоды «белые мухи».

«Потенциальная зона твердых осадков протянется от юга Архангельской области через Вологодчину, Ярославскую, Московскую и Калужскую области. Ночная температура у земли понизится до 0…+3», – говорится в сообщении на сайте «Метеовести».

В то же время, согласно прогнозу Гидрометцентра России, осадков ближайшей ночью не ожидается. Вслед за дождями в центральных областях на короткое время установится холодная погода, свойственная предзимью. Ночью температура воздуха в Москве составит 1..3°, по области -1..4°. В дневное время воздух прогреется в столице до 7..9°, в Подмосковье – до 5..10°.

При этом к выходным дням относительно теплая погода восстановится. В ночь на 6 октября подойдет теплый атмосферный фронт к столичной области. В теплом секторе местами пройдет небольшой дождь, в основном на севере Центрального округа, в том числе и в Москве, и по области.

В воскресенье, 7 октября, еще немного потеплеет. В столице и ее окрестностях ночью ожидается до 8 градусов, а днем – до 16-17.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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