МЧС предупреждает: на Москву и Подмосковье обрушится шторм

В московском регионе объявлено экстренное штормовое предупреждение в связи неблагоприятными погодными условиями. Как сообщила пресс-служба МЧС, в Москве и Подмосковье в ближайшие часы ожидается штормовой северо-западного ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Ненастная погода прогнозируется с 16:00. Штормовое предупреждение будет действовать до 4:00 мск пятницы, 5 октября.

Спасатели рекомендуют обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.18

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