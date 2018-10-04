«Нет прощения палачам!»: в Москве «отпраздновали» день рождения социального геноцида власти (ФОТО)

Сегодня в Москве на митинге в память о 25-летии расстрела советской власти в октябре 1993 года, когда внутриполитический кризис перерос в вооружённые столкновения, в ходе которых погибло почти 150 человек, «отпраздновали» день рождения социального геноцида власти.

В согласованной властями акции приняли участие представители КПРФ, «Левого Фронта», Союза советских офицеров и других лево-патриотических организаций. Как было заявлено, нынешняя «грабительская» пенсионная реформа, которую окончательно санкционировал президент РФ Владимир Путин, стала логичным продолжением трагических событий 25-летней давности.

Митинг прошел под лозунгами «Нет прощения палачам!», «В 93-м расстреляли Советскую власть, в 2018-м отнимают у народа пенсию!», «Не забудем героев, не простим палачей!», «Нам нужна народная власть!», «Метили в Советскую власть, а попали в Россию!»

В эти минуты началось шествие участников митинга.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.10.18

Во ФСИН выявлены новые многомиллионные махинации при госзакупках. / Росфинмониторинг решил обязать адвокатов «стучать» на своих клиентов. / МЧС предупреждает: на Москву и Подмосковье обрушится шторм. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»