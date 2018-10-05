Пополнение в Московском зоопарке: из Франции привезли редкую птицу

В Московском зоопарке после 30-летнего перерыва появилась птица-секретарь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», посмотреть на пернатое чудо можно будет через пару недель после окончания карантина.

В пресс-службе зоопарка уточнили, что в Москву птицу-секретаря, чьей исконной родиной является Африка, привезли из французского орнитологического парка Parc des Oiseaux по рекомендации координатора Европейской программы по сохранению данного вида в неволе.

«Сейчас двухлетний самец находится на карантине, однако уже через пару недель он займет свое место на экспозиции. Птица неплохо перенесла дорогу, а затем после непростого адаптационного периода, прошедшего под неусыпным контролем орнитологов, освоилась на новом месте и сейчас чувствует себя хорошо», – говорится в сообщении.

Птица-секретарь занесена в Международную Красную книгу в категории «уязвимые виды». Сегодня естественная популяция этих удивительных пернатых сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания, а также браконьерства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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