Правительство нашло у россиян «дополнительный доход»

Нижняя палата российского парламента в среду рассмотрит законопроект, предполагающий сохранить для россиян на прежнем уровне налоговые льготы по имущественному и земельному налогу. Бюджет из-за этого недополучит больше 31 млрд рублей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Законопроект внесен президентом 6 сентября в пакете поправок в связи с пенсионной реформой. Документ подразумевает, что россияне сохранят право на льготы по имущественному и земельному налогу по тому законодательству, которое действовало на 31 декабря 2018 года – то есть женщины смогут оформить льготу с 55 лет, мужчины с 60. «То есть эти льготы сохранятся независимо от того, повышается пенсионный возраст, или нет», – пояснила Голикова.

В ФНС уже подсчитали потенциально выпадающие доходы бюджета от этой поправки в Налоговый кодекс – эта сумма составит 31,2 млрд рублей. «В среднем дополнительный доход, который получат домохозяйства от того, что льготы будут сохранены, составит по имущественному налогу 1,1 тысячи рублей в год, по земельному – 681 рубль», – сообщила Голикова.

Вопросов к вице-премьеру у депутатов не оказалось. На робкое предложение пересмотреть и закон о ветеранах Голикова отрезала: «Это сюда не относится», и отодвинула микрофон, давая понять, что разговор окончен.

Комитет в итоге одобрил законопроект и предложил рассмотреть его на заседании Госдумы 11 октября.

Москва, Татьяна Дорофеева

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