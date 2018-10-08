Синоптики пообещали москвичам бабье лето

В московский регион на место дождливого Атлантического циклона с юго-запада спешит накрыть область повышенного давления. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, это означает, что в столице и Подмосковье может установиться солнечная погода и наступить бабье лето.

Со вторника ожидается малооблачная теплая погода, которая сохранится до субботы. Только в воскресенье прогнозируется небольшой дождь. В эти дни воздух будет прогреваться до +15…+17С°», – прогнозируют синоптики.

Между тем в ночные и утренние часы из-за малооблачной погоды температура по области может понижаться до +2…+4С°, возможны туманы. Однако днем солнце вновь начнет согревать.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.18

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