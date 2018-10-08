В московском регионе объявлено штормовое предупреждение в связи с резким ухудшением погодных условий. Как сговорится в сообщении МЧС, в ближайшие часы ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Автомобилистам советуют парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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