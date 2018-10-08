«Через 10 лет будем кусать локти»: Кудрин раскритиковал проект федерального бюджета

Россия не сможет реализовать «майские указы 2.0» президента РФ о прорывном развитии страны и вылетит из списка государств «технологической мировой революции» из-за нового федерального бюджета. Как заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, крест на экономических успехах страны ставит недостаточное финансирование образования.

Выступая сегодня на парламентских слушаниях по проекту бюджета на 2019-2021 годы в Совете Федерации, Кудрин обратил внимание, что мер, предложенных в университетском образовании и науке, недостаточно, для того, чтобы «стать инновационной, продвинутой экономикой и достичь необходимых темпов производительности труда».

С его точки зрения, необходимо значительно увеличить объемы средств на эту сферу.

«Через 10 лет, сейчас не сделав это, мы будем кусать локти, что мы вышли, выбились из стран технологической мировой революции», – цитирует его слова «Интерфакс».

При этом Кудрин отметил, что проблемы образования касаются не только финансирования. «Изменения должны происходить не просто за счет увеличения расходов, но за счет эффективности и структурных мер внутри этих сфер, в том числе внутри базовых расходов», – подчеркнул глава Счетной палаты.

Кудрин пояснил, что по целому ряду направлений, например, по поддержке неуспешных учеников, до сих пор не принимаются необходимые решения.

«У нас в стране по международным исследованиям 25% так называемых «функционально безграмотных», то есть 25% людей выпадают из активной работы и в будущем они не будут столь успешны», – сказал Кудрин.

Он также добавил, в инновационных экономиках этим детям уделяется больше внимания, и они становятся более успешными.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 08.10.18

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