Сбербанк подсчитал доходы работающих пенсионеров: оказались выше средней зарплаты

Работающие пенсионеры в России получают доход больше, чем работники допенсионного возраста, и до 68 лет поддерживают привычный образ жизни. К такому выводу пришли специалисты Сбербанка, которые проанализировали экономическое поведение российских пенсионеров по трем направлениям – это занятость, структура расходов и пользование банковскими услугами.

Оказалось, что 70% женщин в России продолжают работать и в 60 лет, то есть после выхода на пенсию. К 63 годам трудиться продолжают только 47% женщин. При этом из представителей сильного пола к 65 годам работать продолжают лишь 43%. К 75 годам на работе остается только 2% мужчин и женщин.

Доход работающего пенсионера (женщин после 55 лет и мужчин после 60) в России в среднем составляет 46 тысяч рублей – аналитики Сбербанка отметили, что это больше, чем у работающих россиян допенсионного возраста. В этой сумме зарплата пенсионера составляет в среднем почти 32 тысячи рублей в месяц, и это меньше, чем в среднем по экономике – 42 тысячи рублей, остальное приходится на долю пенсионных выплат. Больше 100 тысяч рублей в месяц получает лишь 4% пенсионеров.

При этом в 68 лет структура расходов пенсионеров меняется аномально резко. До этого доход позволяет людям поддерживать привычный образ жизни – в частности, любители путешествий ездят в новые места так же часто, как в 55 лет. Однако после 68 лет все больше средств начинает уходить на медицину, и все меньше – на турпоездки.

Специалисты отметили, что к моменту выхода на пенсию зарплатные клиенты банка в качестве сбережений имеют, как правило, сумму немногим более 150 тысяч рублей. Дебетовые карты есть у 80% пенсионеров, кредитками владеют 13% клиентов после 55 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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