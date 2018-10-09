Новый картель на 94 млн: ФАС подозревает 4 компании в сговоре на торгах для минздрава РФ

В Москве Федеральная антимонопольная служба обнаружила признаки картельного сговора сразу на 14 электронных аукционах по поставке медоборудования для учреждений минздрава РФ. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что четыре компании – ООО «Медтех», ООО «Химфарм», ООО «Фармхим» и ООО «Медфармхим – принимали участие в торгах на поставку реактивов и расходных материалов для лабораторий «Национального медицинского исследовательского центра радиологии» и «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» минздрава России. Общая начальная максимальная цена по всем контрактам составила 94,2 млн рублей.

В рамках расследования было установлено, что в ходе аукционов компании использовали единые инфраструктуры, подавали ценовые предложения и отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы друг с другом. В результате снижение цены контрактов было незначительным.

Возбуждено дело по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона («О защите конкуренции»). Отмечается, что если компании будут признаны виновными, то им грозит административный штраф в размере до 50% от начальной стоимости торгов, кроме этого, на руководителей организаций может быть наложен штраф до 50 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.10.18

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