«Активы «Югры» тают на глазах»: в Госдуме заволновалась о судьбе вкладчиков

Долги попавшего под пресс ЦБ РФ банка «Югра» перед вкладчиками составляют около 13 млрд рублей. При этом около 80% вкладчиков уже получили свои деньги, поскольку суммы, предназначенные к выплате, не превышали установленных законом 1,4 млн рублей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», на пленарном заседании нижней палаты парламента заявил глава службы по защите прав потребителей Банка России, новый член совета директоров ЦБ РФ Михаил Мамута.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг поинтересовался, как осуществляется контроль за процессом наблюдения, введенным в банке, и за сохранением активов «Югры». «Я до сих пор считаю, что решение о банкротстве «Югры» было непродуманным, – заявил он. – Более 35 тыс. человек остались без денег, многие в очень тяжелой ситуации. Сергей Миронов (лидер «СР») вам направил обращение с просьбой поддержать проект создания правительственной комиссии».

Гартунг напомнил, что в настоящее время банк находится в процедуре банкротства.

«Те активы, которые были у «Югры», вслепую должны были покрыть обязательства, – подчеркнул он. – А сегодня они тают на глазах. Вопрос, каким образом осуществляется контроль за процессом наблюдения и сохранения активов?»

Мамута заверил депутата, что в Банке России также заинтересованы в том, чтобы вкладчики «Югры» получили все выплаты. «Временной администрацией в рамках законно данных полномочий будет проводиться работа, направленная на обеспечение выплат всем вкладчикам банка, в том числе в сумме, превышающей 1,4 млн рублей, – сообщил он. – Резервы для такой работы есть. На сегодня уже более 80% всех вкладчиков получили возмещения в полном объеме, поскольку оно находилось в лимитах, предусмотренных законом, это 1,4 млн рублей, и было произведено за счет средств фонда страхования вкладов».

Оставшаяся сумма, по словам Мамуты, составляет чуть более 13 млрд рублей. «Перспектива ее возмещения зависит от возможности в рамках процедуры банкротства истребовать денежные средства с дебиторов компании, то есть с тех, кому банк занимал деньги, – объяснил он. – На сегодня объем дебиторской задолженности превышает 200 млрд рублей, это большие деньги. Многие из этих компаний находятся не в лучшем положении.Но там есть залоги, есть иные возможности по истребованию, которые создают здесь определенную перспективу».

В свою очередь глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что решение об отзыве лицензии у «Югры» появилось в августе прошлого года, и с тех пор тянулись судебные процедуры, не позволяющие принять решение о банкротстве и начать формирование конкурсной массы. Теперь эти процессы запущены.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 10.10.18

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